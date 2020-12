Covid:Marsilio, nessuno scontro,ma Abruzzo è sotto controllo

(ANSA) - PESCARA, 07 DIC - "Non cerco lo scontro istituzionale: collaboro e continuerò a collaborare con correttezza con il governo. Penso che il governo abbia fatto una interpretazione sbagliata delle norme e delle tempistiche che non tengono conto dei dati reali. Non sono un irresponsabile. Ho anticipato la zona rossa. Penso che bisogna essere seri: quando c'è pericolo si adottano soluzioni di salvaguardia, anche le più drastiche. Quando però i dati ci dimostrano che la situazione è sotto controllo torniamo ad aprire in sicurezza. Non credo che 48 ore di anticipo nell'apertura dei negozi possano stravolgere la situazione sanitaria del nostro territorio. La nostra regione è nella media nazionale." Così Marco Marsilio, presidente della regione Abruzzo poco fa su Rai Radio1 all'interno del programma "Che giorno è" . (ANSA).