Covid: D'Alessandro (Iv),risibili furbate Marsilio, si scusi

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Nella vicenda del colore della regione Anruzzo l'unica cosa risibile sono le furbate di Marsilio". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, a proposito delle parole del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

"A causa sua l'Abruzzo è ora considerato una sorta di Regione canaglia, inaffidabile. Per fortuna, però, gli abruzzesi non sono come il suo presidente. Marsilio chieda scusa e taccia per qualche giorno. Le Istituzioni sono una cosa seria, non un giocattolo per sfogare capricci infantili", conclude. (ANSA).