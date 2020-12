Ordinanza Abruzzo, da domani fuori da zona rossa (2)

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Già da domani mattina - si legge nella nota - si applica in tutto il territorio regionale la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni per gli esercizi commerciali. Il completamento del percorso avverrà mercoledì 9 con la riapertura delle scuole, dopo esattamente 21 giorni di disciplina in zona rossa".

"L'interlocuzione con il Ministro, che è stato informato prima dell'adozione del provvedimento - prosegue il comunicato - si è svolta sempre all'insegna della reciproca correttezza e leale collaborazione istituzionale, della quale il Presidente Marsilio ringrazia il Ministro Speranza. Tuttavia, il Presidente ha ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un'applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all'Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso".

Lunedì pomeriggio alle ore 15 presso la sede di Palazzo Silone il Presidente illustrerà alla stampa i dettagli dell'iniziativa. (ANSA).