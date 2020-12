Covid: Acerbo (Prc),agenzie viaggio a un passo da fallimento

(ANSA) - PESCARA, 05 DIC - "L'impatto della pandemia colpisce tanti settori della vita economica. Tra le categorie che stanno subendo pesantissime conseguenze c'è quella delle agenzie di viaggi. Da febbraio il settore è praticamente fermo e molte aziende sono a un passo dal fallimento. Per il settore il lockdown è stato ininterrotto per tutto l'anno". Lo dichiarano, in una nota, il segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Maurizio Acerbo, e il segretario regionale Abruzzo, Marco Fars.

"Constatiamo che il grido di allarme di questo comparto dell'economia non è stato finora ascoltato dalla Regione Abruzzo e neanche da governo e parlamento. Invitiamo Consiglio e Giunta regionali e parlamentari ad attivarsi per un intervento serio a sostegno del settore". (ANSA).