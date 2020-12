A Pescara musiche e luminarie natalizie, gente a spasso

(ANSA) - PESCARA, 05 DIC - Accensione delle luminarie di Natale, musiche a tema natalizio in filodiffusione e, soprattutto, tanta gente in giro, nonostante le restrizioni che impongono di uscire solo per "comprovate esigenze", legate a motivi di lavoro, salute o situazioni di urgenza. Appare così, di sabato pomeriggio, il centro di Pescara, nel primo giorno in cui l'Abruzzo resta l'unica regione d'Italia in zona rossa.

Molte le persone a passeggio nelle vie dello shopping, mentre tre negozi su dieci sono chiusi proprio a causa delle restrizioni. In tanti davanti ai bar che effettuano il servizio da asporto. Traffico in tutta l'area metropolitana, soprattutto lungo le strade principali, come fosse un normale sabato.

Il Comune di Pescara giovedì scorso aveva deciso di rinviare, in segno di solidarietà con i negozi chiusi, l'evento di accensione delle luci natalizie. Alla fine, dopo alcuni istanti di titubanza legati all'eventuale passaggio in zona arancione che poi non c'è stato, le luminarie sono state accese oggi.

