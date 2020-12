Autunno sulle montagne abruzzesi, - 8.8 a Campo Felice

(ANSA) - L'AQUILA, 04 DIC - Freddo risveglio oggi in Abruzzo; queste le temperature minime registrate questa mattina dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm) sulle montagne abruzzesi: Campo Felice - 8.8 gradi; Piani di Pezza (1450 metri nel territorio del Comune di Rocca di Mezzo) - 8.5°; Campo Imperatore (2132 metri di quota) -7.2° C; Passo Godi (1560 metri) - 5.8° C; Rifugio Franchetti (2433 metri di quota sul Gran Sasso) - 5.6°; Terranera (Rocca di Mezzo) - 5.5°; Altopiano delle Cinque Miglia (1250 metri) - 5.1°; Rocca di Mezzo (1280 metri) - 4.7°; Santo Stefano di Sessanio (1220 metri) - 3.7°.

