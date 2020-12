Clienti in vineria del pescarese, locale chiuso

(ANSA) - PESCARA, 03 DIC - Doveva restare chiusa come stabilito dal DPCM, ma all'interno vi erano dei clienti. È accaduto in una rivendita di vini con mescita dove c'è stato l'intervento della Polizia allertata dalle lamentele di alcuni cittadini che avevano segnalato schiamazzi e assembramenti nei pressi della rivendita. Una volta sul posto gli agenti hanno trovato nel locale quattro avventori intenti a consumare al banco. Pertanto, il gestore dell'esercizio pubblico è stato sanzionato ai sensi dell'art.3, co. 4, lett. C, del DPCM 3 novembre 2020 che prevede la sanzione amministrativa di euro 400,00, e il locale è stato chiuso per tre giorni e la Squadra Amministrativa della Polizia di Stato ha inoltrato la segnalazione alla Prefettura di Pescara per il successivo provvedimento accessorio della sospensione. (ANSA).