Bussi: Forum H2O, Costa chieda scusa e non difenda dirigenti

(ANSA) - PESCARA, 03 DIC - "Il Ministro dell'Ambiente Costa chieda scusa e rifletta anche sul suo operato e se è in grado di governare adeguatamente la sua struttura ministeriale.

Nonostante gli appelli e le puntuali segnalazioni che avevamo fatto, evidenziando tutte le lacune dell'attività ministeriali, ha deciso consapevolmente di difendere gli errori dei suoi dirigenti e non l'ambiente e la salute dei cittadini" così Augusto De Sanctis del Forum H2O che aveva criticato duramente l'operato del Ministero divulgando una serie di documenti che sono stati poi alla base dei ricorsi e della sentenza del TAR di oggi che annulla il provvedimento con cui il Ministero dell'Ambiente aveva bloccato la gara da 40 milioni di euro che avrebbe permesso una bonifica rapida delle discariche 2A e 2B a Bussi da oltre 100.000 mc di rifiuti.

"Il ministero dell'Ambiente per 8 mesi si era rifiutato di darci la documentazione sulla gara. Grazie alle nostre fonti abbiamo però scoperto documenti di gravità inaudita che oggi il Tar censura in maniera durissima, con passaggi in cui rileva che il comportamento del Ministero è connotato da "sviamento di potere", "contraddittorietà e irragionevolezza" in circostanze addirittura "eccentriche"- spiega De Sanctis - Secondo i giudici del Tar "l'esigenza della rapidità nella conclusione dell'iter amministrativo propedeutico alla bonifica di un sito cosi dannoso per l'ambiente non pare aver caratterizzato l'operato del Ministero nella vicenda di specie". Il Ministero, dicono anche i giudici, è andato nella direzione esattamente opposta rispetto a quanto richiesto dalla Corte Costituzionale sulla difesa di ambiente e salute". (ANSA).