(ANSA) - CASTELMAURO, 02 DIC - A Castelmauro la prima Zip Line del Molise, la teleferica utilizzata come impianto ricreativo da realizzare insieme a una pista pedonale e ciclabile per il rilancio del territorio. Il progetto è stato annunciato dal sindaco, Flavio Boccardo, a margine del Consiglio comunale. "Finalmente - commenta il primo cittadino - si avvicinano i lavori per la realizzazione del programma: un percorso pedonale e ciclabile per collegare il fiume Biferno al Trigno che ci vede capofila e la Zip Line del Molise, il tutto con i fondi del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis). Il progetto comincerà a prendere forma nei prossimi mesi".

Tra gli interventi più importanti, la teleferica che partirà da un'altezza di 1.040 metri, precisamente dalla faggeta di Monte Mauro, in prossimità di uno dei migliori osservatori astronomici d'Italia, in territorio di Castelmauro, fino a scendere a 630 metri. Dal volo in zip line sarà possibile ammirare Campitello Matese, la Majella, il Gran Sasso, il golfo di Vasto (Chieti), i Monti Dauni, il lago di Lesina (Foggia), quello di Guardialfiera (Campobasso), le Isole Tremiti (Foggia), la costa Adriatica di Abruzzo, Molise e Puglia.

"La pista ciclabile e pedonale, invece, donerà al Molise questo nuovo percorso che collegherà il fiume Biferno e il fiume Trigno, attraversando Montecilfone, Guardialfiera, Palata, Acquaviva Collecroce, Roccavivara, Tavenna, Mafalda, San Felice del Molise, Montemitro e Montefalcone del Sannio, con la possibilità di visitare siti naturalistici - aggiunge il sindaco - culturali e storici, per un totale di circa 40 chilometri di pista, sperando di entrare a far parte di una rete interregionale che contribuirebbe all'avvio di un turismo moderno, sostenibile, innovativo".

Previste anche aree attrezzate e di sosta destinate ai camper per favorire un turismo di qualità e che apprezzi le peculiarità del Molise. (ANSA).