Fise porta a termine stagione regolare

(ANSA) - CHIETI, 01 DIC - In un panorama sportivo completamente fermo a livello di attività di base ma anche di manifestazioni fa eccezione la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) che sta concludendo, seppur adottando tutte le prescrizioni previste in tema di protocollo anti-Covid, la sua stagione sportiva. Anticipato a tal proposito, al 5, 6 e 7 dicembre il concorso nazionale di Salto Ostacoli A* in programma al Teaterno Sporting Club di Chieti. Inizialmente previsto per il fine settimana 11-13 dicembre, su richiesta di diverse Associazioni il Comitato organizzatore ha chiesto di anticipare la manifestazione alle nuove date. Ma c'è di più perché su proposta del Gruppo di lavoro Endurance e in accordo con il responsabile della disciplina, il Consiglio Direttivo Regionale aveva deliberato nei giorni scorsi la conferma in calendario del Campionato Regionale Endurance anche per l'anno in corso. Non essendo stato possibile realizzarlo su più tappe, come previsto nella programmazione di inizio anno, a causa della pandemia ancora in corso, si è deciso di realizzarlo in tappa unica il 13 dicembre a Sant'Eusanio del Sangro. (ANSA).