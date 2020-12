Covid: questore Pescara, Polizia è al fianco dei cittadini

(ANSA) - PESCARA, DEC 1 - "La Polizia sarà al fianco del cittadino. Non andremo lì a mostrare i muscoli al ragazzino che si abbassa la mascherina. Ci faremo vedere per strada, daremo suggerimenti, ma interverremo solo in casi eclatanti. Le multe le faremo, ma non staremo ogni mattina a fare il report su quante sanzioni abbiamo elevato". Così il nuovo questore di Pescara, Luigi Liguori, a proposito dei controlli sul rispetto delle norme anticontagio in vista delle festività natalizie.

"La voglia di socializzare ce l'hanno tutti - dice il questore nel corso della videoconferenza in cui si è presentato ai giornalisti - ma la pandemia c'è. Dobbiamo capire che i nostri comportamenti devono cambiare nel concreto. Il distanziamento sociale, ad esempio, è un modo di vivere e dobbiamo aiutare i cittadini a viverlo. Sarà sicuramente un Natale molto diverso dal solito. Dovremo stare solo con i membri più stretti della famiglia". (ANSA).