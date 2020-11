Calcio: Roberto Breda nuovo allenatore del Pescara

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Dopo aver annunciato attraverso i canali ufficiali l'esonero di Massimo Oddo il Pescara ha comunicato di "aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile trasferta contro l'Ascoli. "Da parte di tutta la società, si legge, un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in biancazzurro". (ANSA).