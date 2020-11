Sharper, al via online la 'Notte dei Ricercatori'

(ANSA) - L'AQUILA, 26 NOV - Torna all'Aquila e in altre dodici città italiane "Sharper, la notte dei ricercatori 2020", da oggi a sabato 28 novembre, un programma quest'anno online (www.sharper-night.lngs.infn.it) con 40 appuntamenti su temi scientifici alla portata di tutti. Tra le novità di Sharper (SHAring Researchers' Passion for Evolving Responsibilities), oggi "Gran Sasso Videogame", gioco interattivo basato su problemi scientifici, e "L'Universo in musica", viaggio musicale nella scienza condotto da Fernando Ferroni,. "Tra arte e scienza" è il titolo del dibattito sul dialogo tra artisti e scienziati dal Maxxi dell'Aquila. Il 27 novembre: "Borexino, anno 2020" con i risultati raggiunti dall'esperimento condotto nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Sharper- L'Aquila è organizzato dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN, con Gran Sasso Science Institute, Comune di L'Aquila, Regione Abruzzo, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Dompé, Leonardo spa, Osservatorio Astronomico D'Abruzzo, AIF e Associazione Scienza Gran Sasso. (ANSA).