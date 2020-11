Sanità, ristrutturato reparto psichiatria ospedale L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 26 NOV - Ristrutturato il reparto di Psichiatria dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sono ora disponibili cinque stanze in più di cui beneficeranno personale e utenti. Il reparto può contare su 6 stanze di degenza con 2 posti letto e su altre 3 singole, riservate a utenti con problematiche specifiche. Inoltre vi sono 3 stanze destinate ad attività ricreative degli ospiti, alla caposala e ai medici.

Questi interventi di ristrutturazione sono stati accompagnati da un'ampia ritinteggiatura dei locali, situati all'edificio L 4, che rendono gli ambienti più gradevoli. La spesa per la ristrutturazione è stata di 20.000 euro. "Ora - spiega il professor Alessandro Rossi, direttore del servizio Psichiatria e del Dipartimento di salute mentale della Asl - gli utenti hanno a disposizione un luogo di cura più accogliente e gli operatori sanitari potranno lavorare in condizioni decisamente migliori. Un sensibile miglioramento dovuto a un grande gioco di squadra che ha coinvolto operatori sanitari, uffici tecnici e Direzione aziendale". (ANSA).