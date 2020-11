Marsilio, disastro non poter aprire stazioni sciistiche

(ANSA) - PESCARA, 26 NOV - "L'Abruzzo ha le principali stazioni sciistiche dell'intero Centro-sud, per noi è un disastro non poterle aprire, soprattutto nel periodo di massima richiesta, ma ci rendiamo conto che se non cala la curva dei contagi sarà ben difficile pensare che i turisti possano arrivare". Lo ha detto a 'Buongiorno', su Sky TG24, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. "Intanto bisogna provare a sconfiggere il virus: vale per la stagione sciistica, i consumi, il lavoro, la scuola. Nostro primario impegno è tutelare la salute e fare in modo che sui nostri ospedali si allenti la pressione, permettendo di curare le persone e combattere il virus, compatibilmente con le attività economiche". Marsilio chiede al Governo di "aprire intanto il paracadute. Le tensioni sociali nascono quando i cittadini colpiti da restrizioni non sanno se verranno protetti. Poi possiamo anche decidere di restare tutti chiusi in casa, se però qualcuno mette i soldi nel portafoglio e permette di fare la spesa. Se questo non accade questo rende più difficile fare scelte, anche coraggiose e impopolari, per tutelare la salute pubblica". (ANSA).