Franco Mussida e Niccolò Agliardi ospiti di "Interno 8"

(ANSA) - PESCARA, 26 NOV - Nuova puntata di "Interno 8" su Rete8 venerdì 27 novembre alle 21: ospiti il musicista, compositore, ricercatore ed esperto formatore musicale Franco Mussida, tra i fondatori della PFM, la Premiata Forneria Marconi, e il cantante, autore, scrittore e conduttore Niccolò Agliardi. Franco Mussida - che da 35 anni gestisce il CPM Music Institute di Milano (Scuola di Alta Formazione Musicale) - parlerà del suo nuovo libro "Il mistero che trasforma la musica in emozioni" (Pazzini Editori). Con Niccolò Agliardi si toccheranno la sfera personale - con l'esperienza di padre affidatario narrata nel libro "Per un po'" (Salani Editore) - e quella artistica, con l'ultimo brano scritto per Laura Pausini "Io sì", colonna sonora del film "La vita davanti a sé" con Sophia Loren. Conduce Paola De Simone insieme a Luca Pompei, accompagnati dall'attrice Tiziana Di Tonno e Alessandro De Berardinis. Telespettatori e web spettatori potranno partecipare alla diretta scrivendo a interno8@rete8.it o dalle pagine Facebook di "Interno 8" e Rete8. (ANSA).