Covid: in Abruzzo 570 nuovi casi e 20 decessi

(ANSA) - PESCARA, 26 NOV - Sono 570 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.995 tamponi: è risultato positivo l'11,41% dei campioni. Il totale regionale sale a 26.015 pazienti affetti da Covid-19 dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Venti i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 851. Sale rapidamente il numero dei pazienti ricoverati, che sono 20 in più di ieri, per un totale di 768. Al momento è occupato il 43,79% dei posti letto di terapia intensiva disponibili.

I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 98 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 78: 19 in provincia dell'Aquila, 20 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 17 in provincia di Teramo. I 20 decessi - 12 dei quali avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl - riguardano persone di età compresa tra 53 e 97 anni: 13 in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Pescara e sei in provincia di Teramo.

Gli attualmente positivi sono 302 in più ed arrivano a quota 17.334: 694 pazienti (+18 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 74 (+2) in terapia intensiva, mentre gli altri 16.566 (+282) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 7.830 (+248). (ANSA).