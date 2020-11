Comune Giulianova riattiva assistenza psicologica cittadini

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 26 NOV - Data l'emergenza sanitaria nazionale in atto e considerata la volontà di garantire un sostegno psicologico ai cittadini in questo momento di grande difficoltà, il Comune di Giulianova ha deciso di riattivare il servizio gratuito di supporto psicologico. Da domani, venerdì 27 novembre, le dottoresse psicoterapeute Laura Collevecchio e Silvia Pasquali risponderanno al numero telefonico 0858021900, ogni venerdì mattina dalle ore 9.30 alle 12.30, per consulenze relative al disagio psicologico legato all'attuale situazione che stiamo vivendo causa Covid-19. Nello stesso orario è possibile concordare un appuntamento telefonico in altre fasce orarie più consone, per la consulenza, alle esigenze dell'utente. (ANSA).