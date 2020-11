A Pescara Coordinamento Emergenze, 'usare App Municipium'

(ANSA) - PESCARA, 26 NOV - Si è riunito a Pescara il Coordinamento per le emergenze presieduto dalla Protezione Civile. Negli intendimenti dell'assessore comunale alla Protezione Civile Eugenio Seccia il Coordinamento dovrà riunirsi a cadenza regolare per creare una rete operativa efficiente che condivida gli interventi in occasione di forti fenomeni temporaleschi o situazioni di pubblica emergenza. E' stata posta attenzione ai rischi legati a precipitazioni di particolare intensità che dovessero verificarsi nei prossimi giorni: saranno ampliate le aree di intervento del Centro operativo comunale (C.o.c.). Si procederà a pulizie di caditoie e tombini; apposizione di transenne e avvisi nelle aree sensibili; protocollo per il pre-allerta delle associazioni di volontariato; predisposizione pompe e idrovore. All'incontro hanno preso parte anche il comandante della Polizia Municipale Danilo Palestini, il responsabile di funzione di Protezione Civile Giovanni D'Alessandro, rappresentanti di Ambiente Spa.

"Anche in questa circostanza sfrutteremo l'(App)licazione 'Municipium' - spiega Seccia - che invito i pescaresi a utilizzare iscrivendosi. Possiamo comunicare in tempo reale con le persone per esigenze di protezione civile, a salvaguardia della pubblica incolumità". (ANSA).