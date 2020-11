Abruzzo ricorda Maradona, per matrimonio confetti Pelino

(ANSA) - SULMONA, 25 NOV - Anche gli abruzzesi ricordano con affetto Maradona che in varie occasioni aveva dimostrato la sua vicinanza all'Abruzzo ma soprattutto a Roccaraso e a Sulmona.

Per il suo matrimonio con Claudia Villafane nel novembre 1989 scelse i confetti Pelino. A testimonianza di quell'evento c'è ancora una foto con dedica alla ditta che viene custodita nella bacheca della fabbrica di via Stazione Introdacqua dove sono immortalati tutti i vip che hanno acquistato i confetti di Sulmona. Oltre ai classici confetti alle mandorle, Maradona per il suo ricevimento matrimoniale fece confezionare anche tremila 'fiori' con i petali biancazzurri, colori del Napoli e dell'Argentina, utilizzati come segnaposto nel ricevimento nuziale.

Il Pibe de Oro ha avuto anche un legame con Roccaraso perché, quando giocava al Napoli, era solito recarsi a sciare all'Aremogna insieme ai compagni di squadra Alemao, Careca e Ferrara e al brasiliano del Pescara, Edmar.

Proprio nei giorni scorsi nel centro altosangrino si erano concluse le riprese di un film a lui dedicato, "La mano de Dios" - da non confondere con 'Maradona, la mano de Dios' di Marco Risi del 2007- pellicola prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e dal regista, sceneggiatore e scrittore italiano Paolo Sorrentino che è stato proprio recentemente a Roccaraso dove ha incontrato il sindaco Francesco Di Donato.

Maradona ha incontrato divrese volte il Pescara allo stadio Adriatico e le varie sfide sono state ricche di aneddoti e curiosità. Nella gara di Coppa Italia del 2 settembre 1984, Maradona era alla sua quarta partita ufficiale in Italia e lasciò tutti a bocca aperta segnando su rovesciata da terra il gol del 3-0 lasciando esterrefatto il portiere del Pescara Gianluca Pacchiarotti e andando a festeggiare sotto il settore dei numerosi tifosi campani in vacanza in Abruzzo. Prima di quel match una coppia di sposi ne approfittò per farsi immortalare proprio accanto alla star argentina per poi partire in viaggio di nozze. Un'altra sfida tra pescaresi e partenopei venne accompagnata dalle polemiche quando Maradona fu colpito con un pugno da GianPiero Gasperini, attuale allenatore dell'Atalanta.

(ANSA).