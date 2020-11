A Teramo Master in Diritto dell'energia e dell'ambiente'

(ANSA) - TERAMO, 25 NOV - C'è tempo fino a lunedì 30 novembre prossimo per iscriversi al 'Master in Diritto dell'energia e dell'ambiente' dell'Università di Teramo, diretto dal costituzionalista Enzo Di Salvatore. Durata annuale, 13 insegnamenti per un totale di 360 ore di didattica frontale.

Oltre agli insegnamenti teorici, volti a fornire competenze di eccellenza in materia di energia e di ambiente, l'offerta formativa comprende un ciclo di seminari che si terrà sotto forma di Summer School a fine giugno 2021 in una località della costa abruzzese. I seminari saranno dedicati all'approfondimento di alcuni casi di interesse nazionale e internazionale, come la tragedia di Rigopiano, il crollo del Ponte Morandi, l'incidente di Fukushima, il progetto petrolifero Tempa Rossa. Sarà possibile frequentare il master sia in presenza sia online attraverso la piattaforma Google Meet. Previsto lo svolgimento di uno stage formativo di 120 ore, da svolgersi presso uno degli enti convenzionati con il master tra i quali Regione Abruzzo, Provincia e Comune di Teramo, Wwf, Legambiente, Procura della Repubblica di Teramo. (ANSA).