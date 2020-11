Viadotti:HoldingToto, sempre rispettate prescrizioni, regole

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Abbiamo la consapevolezza di aver sempre rispettato le prescrizioni, le regole, la tutela della sicurezza dei nostri utenti. Abbiamo la coscienza tranquilla in attesa della decisione del Tribunale del riesame di Teramo che, riunitosi oggi, non si è ancora pronunciato, e nella cui serenità e serietà di giudizio confidiamo pienamente". E' quanto scrive in una nota la Holding Toto in merito al sequestro di 27 milioni di euro per la vicenda dei piloni della A24/A25. (ANSA).