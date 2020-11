Caprioli 'a spasso' per Pescara, uno soccorso da Forestali

(ANSA) - PESCARA, 21 NOV - Caprioli a spasso per Pescara. La presenza di uno o più esemplari, tra ieri e oggi, è stata segnalata in diverse zone della città, da Nord a Sud. C'è anche un video che sta facendo il giro dei social: un ungulato corre sul marciapiede della riviera Sud, attraversa la strada e si dirige verso un'area verde.

In un caso, uno dei caprioli è finito tra una siepe e una recinzione ed è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali di Pescara che, insieme a personale veterinario, lo hanno lievemente sedato e trasportato nell'entroterra dove poi è stato liberato, in buone condizioni di salute. Tra le cause che spingono gli ungulati a muoversi dalle aree interne fino alle città potrebbero esserci anche il freddo e il maltempo delle ultime ore. (ANSA).