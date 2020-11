Terremoto: Abruzzo, su 24 scuole solo per 2 iniziati lavori

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - Su 250 scuole oggetto di interventi o di ricostruzione nelle quattro regioni del centro Italia colpite dal sisma del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), solo 17 sono stati conclusi. E' quanto rende noto Cittadinanzattiva che ha inviato lo scorso 6 ottobre 2020 quattro istanze di accesso civico a ciascuno degli Uffici della Ricostruzione regionali. In Abruzzo su 24 scuole, 2 sono in fase di esecuzione, 6 con affidamento della progettazione, 10 in fase di progettazione, 4 con gare in corso. In Umbria su 54 edifici oggetto di interventi, la situazione è più articolata. I due Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2016 Marche e Lazio ad oggi non hanno fornito i dati analitici richiesti. (ANSA).

