Marsilio, Ordinanza conferma Abruzzo Zona Rossa per ristori

(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - "Poco fa il ministro Speranza mi ha comunicato che la Cabina di Regia ha certificato l'attribuzione all'Abruzzo della 'zona rossa', come avevamo previsto e anticipato con una nostra ordinanza. L'ordinanza verrà formalizzata tra stasera e domattina e dovrebbe entrare in vigore alle ore 24 di domani. Con l'entrata in vigore dell'ordinanza scatteranno tutte le misure previste dal 'Decreto Ristori' per le attività colpite dalla restrizione e per le famiglie che hanno i figli in didattica a distanza". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, infatti firmerà in serata l'ordinanza che collocherà la Regione Abruzzo in area rossa. L'ordinanza sarà in gazzetta domani ed entrerà in vigore a partire dal 22 Novembre. Lo rende noto il ministero della salute.

