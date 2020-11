Sci:Regione Abruzzo verso ristoro 3 mln per gestori impianti

(ANSA) - PESCARA, 19 NOV - ;La Regione Abruzzo corre ai ripari per l'inverno e il turismo della neve in tempo di covid e prepara un ristoro per i gestori degli impianti. Si tratta di un soccorso da 3 mln di euro che andrà in in commissione martedì 24 per essere poi presentato in aula del prossimo Consiglio il 1 dicembre. In Abruzzo sono operativi una decina di impianti, anche se la parte del leone la fanno Roccaraso, che è tra le prime stazioni sciistiche d'Italia, Campo Felice e Ovindoli e in parte Passo Lanciano. Prima della pandemia la Regione era al lavoro ampliare la potenzialità di altri comprensori sciistici.

