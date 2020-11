Covid: Marsilio, test rapido in farmacie, a breve ordinanza

(ANSA) - PESCARA, 19 NOV - Presto in Abruzzo sarà possibile eseguire nelle farmacie il test antigenico rapido per la ricerca del Sars-CoV-2. Lo annuncia in conferenza stampa il governatore Marco Marsilio, parlando di "un accordo importante che formalizziamo entro breve" e aggiungendo che "spero di poter fare l'ordinanza entro la fine della settimana o al massimo lunedì".

"Non è stato facile mettere insieme le esigenze e i meccanismi organizzativi - dice il presidente di Regione. Si tratta di un'attività che permetterà di poter andare in farmacia a fare il test antigenico rapido che con altissima affidabilità certifica la negatività del soggetto. Nel caso di positività, invece, il paziente verrà sottoposto a tampone molecolare. Sarà uno screening importante sul territorio che aiuterà a tenere sotto controllo l'epidemia".

"Saremo tra i primissimi a mettere sul campo questo progetto.

L'Abruzzo ha chiesto un quantitativo importante di test, che non appena disponibili distribuiremo alle farmacie", conclude Marsilio. (ANSA).