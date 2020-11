Omaggio a Gigi Proietti, installazione Teatro L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 17 NOV - Un omaggio al compianto Gigi Proietti. È stata installata questa mattina un'immagine del regista, autore e attore sulla facciata del cantiere dell'edificio che fino al 6 aprile 2009 ospitava la scuola elementare De Amicis nella parte retrostante dell'immobile, di fronte l'ingresso del Teatro comunale. Ad accompagnare la fotografia del "mattatore" una sua frase, rilasciata alcuni anni fa durante un'intervista, in cui sottolinea il suo forte legame con L'Aquila e l'Abruzzo. "Un tributo alla grandezza del maestro Proietti con cui l'amministrazione intende ricordare una delle figure cardine delle stagioni d'oro del Teatro Stabile, che contribuì a far crescere negli anni settanta salendo sul palcoscenico e di cui successivamente è stato anche direttore e presidente" dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Si ringraziano per la collaborazione e il supporto fornito il Teatro Stabile d'Abruzzo, l'associazione Off site art, il Provveditorato alle Opere pubbliche e la ditta Sea srl. (ANSA).