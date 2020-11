(ANSA) - L'AQUILA, 17 NOV - La settimana politica all'Emiciclo si apre oggi con la seduta della Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" convocata, in seduta straordinaria, martedì 17 novembre 2020, alle ore 9.45, nella sala "Ipogea" di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. All'ordine del giorno il testo unificato dei progetti di legge "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" e "Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche"; sono inoltre previste le audizioni degli assessori regionali Pietro Quaresimale e Daniele D'Amario. Sempre per il 17 è stata convocata in seduta straordinaria, anche la Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" che si riunirà alle ore 10.30 e comunque a seguire i lavori della Commissione Sanità. Saranno esaminati i seguenti provvedimenti: "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti" (di iniziativa consiliare), "Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti" (di iniziativa della Giunta regionale).

Alle ore 12, nella sala "Ipogea", si riunirà il Consiglio regionale. (ANSA).