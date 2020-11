Amas, il primo igienizzante multiuso tutto abruzzese

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 17 NOV - Arriva da Montesilvano il primo igienizzante mani e multiuso 100 per cento abruzzese e 98 per cento naturale. A produrlo, nel laboratorio nel cuore della città adriatica, è Nakura Bio, l'azienda di cosmesi naturale nata grazie al bando Resto al Sud e all'iniziativa imprenditoriale di Agnese Mazza e Michela Viola che si occupano della fase produttiva e Sara Pattara e Alessandro Pompei che gestiscono le fasi commerciali e di marketing.

"La cosmesi bio resta il core business della nostra azienda - spiega Alessandro Pompei - ma alla luce dell'emergenza sanitaria esplosa a livello globale, abbiamo ritenuto eticamente necessario riconvertire la nostra produzione".

In piena fase di start up, i quattro giovani imprenditori che da poco hanno ottenuto gli incentivi di Invitalia che sostiene la nascita di nuove attività, hanno messo in stand by la produzione dei prodotti per la cura della pelle, per avviarne una esclusivamente dedicata agli igienizzanti, principali alleati nella lotta contro il coronavirus.

Amas di Nakura Bio è il primo igienizzante 100 per cento abruzzese, realizzato attraverso materie prime provenienti da fornitori a km0, tutti appartenenti al territorio regionale.

L'igienizzante mani e multiuso è anche al 98 per cento naturale, con tutti gli ingredienti di origine vegetale.

L'igienizzante è arricchito di olio essenziale di eucalipto, che potenzia l'azione microbica, e presenta glicerolo vegetale che conferisce proprietà emollienti e dermoprotettive in grado di attenuare la secchezza della pelle. L'igienizzante, in spray e gel, di vari formati, contiene il 70 per cento di alcool, rendendolo un prodotto disinfettante anche per tessuti e superfici.

"Senza discostarci dalla nostra mission, legata alla produzione biologica e naturale con il minor impatto possibile sull'ambiente - conclude Pompei - inserendoci nel momento storico che stiamo vivendo, abbiamo deciso di concentrarci sulla produzione degli igienizzanti. Oltre all'alcool glicerina e all'olio essenziale, la gomma che usiamo per addensare la soluzione alcolica è di origine vegetale e questo ci distingue dagli altri prodotti che usano polimeri di sintesi, non biodegradabili nell'ambiente". (ANSA).