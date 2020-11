Covid: task force Abruzzo, spiace vedere tanta gente in giro

(ANSA) - PESCARA, 14 NOV - "Dispiace vedere tanta gente in giro. Rinnovo l'appello ai cittadini a rimanere in casa il più possibile e ad uscire solo per reali necessità". Lo afferma, nel giorno in cui l'Abruzzo registra il record di 939 nuovi casi, il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, a capo della task force sul coronavirus, ricordando che nel Dpcm in vigore è fortemente raccomandato di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, per motivi di salute e per situazioni di necessità.

Come già avvenuto negli ultimi weekend, infatti, anche oggi erano tante le persone in giro nei centri delle città, da Pescara a L'Aquila. Inevitabili gli assembramenti, soprattutto tra i più giovani. Con i bar chiusi, gruppi di ragazzi vengono segnalati nei pressi dei distributori automatici aperti h24. In tutta la regione sono stati intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine. A Pescara, nelle zone più a rischio, il divieto di assembramenti viene ricordato con l'utilizzo degli altoparlanti. (ANSA).