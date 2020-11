Covid: task force Abruzzo, circolazione significativa virus

(ANSA) - PESCARA, 14 NOV - "I dati odierni sono descrivono un aumento importante e continuo: il virus sta circolando su tutto il territorio regionale in modo significativo. Preoccupano, in particolare, l'Aquilano e il Teramano, ma gli ultimi indicatori ci dicono che anche il Pescarese sta risalendo". Lo afferma il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, a capo della task force sul coronavirus, nel giorno in cui l'Abruzzo registra il record di 939 casi in 24 ore.

"C'è una forte pressione sugli ospedali, che cominciano ad avere problemi - prosegue - non problemi seri, ma siamo in una situazione di criticità: i numeri sono elevati in tutti i presidi. Proprio per questo rinnovo l'invito ai cittadini affinché si rechino in pronto soccorso solo per problemi importanti ed urgenti". (ANSA).