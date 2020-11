Covid: sopralluogo del sindaco nelle piazze di Teramo

(ANSA) - TERAMO, 14 NOV - Nel primo weekend di zona arancione il sindaco Gianguido D'Alberto, insieme alla polizia municipale, ha effettuato un sopralluogo nelle principali piazze della cità per verificare la rpesenza di assembramenti. Assembramenti presenti soprattutto in piazza Sant'Anna, dove diversi gruppetti di giovanissimi erano seduti sulle panchine o in piedi a aprlare in piazza con mascherine spesso abbassate e senza rispettare le norme sul distanziamento. Tanto che proprio a piazza Sant'Anna sarà presente, durante i weekend, un presidio fisso della polizia municipale. "Si tratta del primo fine settimana in zona arancione - ha commentato il primo cittadino - con la chiusura di tante attività che induvviamente ha avuto un impatto sulla riduzione della concentrazione di persone. Restano alcune criticità sulle quali siamo intervenuti, ma oggi anche il tempo non invitava ad uscire e quindi la situazione possiamo dire che è assolutamente sotto controllo". Nel corso del sopralluogo il sindaco si è avvicinato ai giovani, ha parlato con loro cercando di sensibilizzarli sul rispetto delle regole. "E' un momento difficilissimo - ha detto il primo cittadino - solo a Teramo città negli ultimi due giorni abbiamo avuto più di 100 casi positivi: 63 ieri, circa 43 oggi. Siamo forse nel momento più complesso, più alto della diffusione del contagio che sta coinvolgendo tutte le età, anche e sopratttutto i ragazzi. Ecsso perché torna ad essere inaccettabile e incomprensibile che nel momento in cuii stiamo cercando di tutelare l'attività scolastica in tutti i modi., nella settimana in cui siamo stati costretti a chiudere una scuola possano esserci ancora situazioni al di fuori del sistema scolastico di questo genere".

(ANSA).