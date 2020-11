Aperta 'Casa Rustichella' a Pescara, è primo digital store

(ANSA) - PESCARA, 14 NOV - Installazioni, mobile, walls, motion grafichs, social media, storytelling, touch: tutto in un unico ambiente funzionale a misura dell'utente. "Casa Rustichella" è il primo digital store ideato e progettato da Rustichella d'Abruzzo, in Viale Regina Margherita 3 a Pescara, con nuove modalità di acquisto che rispondono all'emergenza Covid.

È molto di più di un prodotto su uno scaffale, prima di tutto un luogo per scoprire, connettersi e condividere: non è il solito negozio dove si prende e si porta via il prodotto, l'esperienza è tutta online e lo stesso acquisto avviene in rete. Attraverso la scansione del QRCode in 3D il cliente può visualizzare il pacco della confezione regalo scelta e navigare sul sito e-commerce. L'acquisto avviene su una piattaforma online dove gli utenti possono entrare, registrarsi e saperne di più sull'azienda. I prodotti ordinati arriveranno direttamente a casa all'indirizzo indicato dal cliente con una lavorazione di massimo un giorno. Sarà inoltre installato un Touch Monitor dove il cliente potrà vivere l'esperienza di conoscere i prodotti e i suoi processi produttivi. (ANSA).