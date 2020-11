Ex Auchan Pescara acquisito da Maiora, salvi 88 lavoratori

(ANSA) - PESCARA, 13 NOV - Salvaguardata, a Pescara, l'occupazione per 88 lavoratori ex Auchan, transitati nella rete Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, che ha inaugurato ieri il nuovo Interspar nel centro commerciale "Porte di Pescara", nei pressi dell'aeroporto, frutto dell'accordo di Maiora con Margherita Distribuzione (Conad). Il nuovo Interspar - fa sapere la stessa società - rientra nel piano di investimenti che Maiora ha previsto per il 2020 in virtù dell'accordo con Margherita Distribuzione (Conad) per l'acquisizione di 5 punti vendita ex Auchan nel Centro-Sud, che si completerà con una nuova apertura nelle prossime settimane a Cepagatti (Pe). Con l'apertura di Pescara, salgono a 34 i punti vendita totali, diretti e affiliati, della rete Maiora in Abruzzo.

"Il nuovo Interspar di Pescara testimonia la nostra fiducia nel futuro del Paese- ha dichiarato Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud - l'emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova la salute e l'economia italiana, ma l'ottimismo e la lungimiranza sono le armi vincenti per superare qualsiasi periodo di crisi. Noi continueremo ad investire nell'innovazione e nel futuro del nostro territorio, contribuendo così alla salvaguardia dell'occupazione nel nostro Paese". (ANSA).