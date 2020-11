'Interno 8', il 13 ospiti Dodi Battaglia e Stefano Jurgens

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - Saranno il musicista e compositore Dodi Battaglia e l'autore televisivo Stefano Jurgens gli ospiti della quinta puntata di "Interno 8", in onda venerdì 13 novembre alle 21 su Rete8 e relativi canali social. Dodi Battaglia presenterà il suo nuovo brano "One Sky", inciso insieme al chitarrista americano Al Di Meola, già in radio e disponibile sulle piattaforme digitali. La canzone anticipa il progetto discografico di inediti che il virtuoso musicista ha annunciato per inizio 2021. Battaglia ricorderà poi l'amico fraterno Stefano D'Orazio, batterista, autore e scrittore dei Pooh, che ci ha lasciato la settimana scorsa.

Ospite della puntata anche l'autore televisivo Stefano Jurgens: ha collaborato al successo di programmi come "La corrida", "Domenica In", "Il pranzo è servito", "Tira&Molla", "Ciao Darwin" e "Avanti un altro". Jurgens racconterà le peculiarità del suo lavoro, attraverso le principali tappe della sua carriera. Conduce Paola De Simone, accanto a Luca Pompei, Tiziana Di Tonno e Alessandro De Berardinis. Telespettatori e webspettatori potranno come sempre collegarsi in diretta chiedendo di partecipare inviando una mail a interno8@rete8.it o sulle pagine Facebook di "Interno 8" e Rete8. (ANSA).