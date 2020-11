Covid: Nursind,esposto a Procura,collasso ospedale Avezzano

(ANSA) - L'AQUILA, 12 NOV - Il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, di Avezzano (L'Aquila) ha presentato un esposto alla procura della repubblica del capoluogo della Marsica per denunciare la situazione che si è creata al pronto soccorso di Avezzano, negli ultimi due mesi preso d'assalto da pazienti in seguito alla impennata di contagi che sta caratterizzando il territorio provinciale, da molti giorni maglia nera tra le province abruzzesi. Lo fa sapere in una nota il dirigente del sindacato Antonio Santilli che attacca i vertici dell'azienda sanitaria. Il pronto soccorso di Avezzano è da settimane al collasso essendo passato dalla gestione di 3-4 pazienti covid nel mese di settembre a punte di circa 35 malati: con la conseguenza che contagiati anche gravi hanno atteso nelle ambulanze, nelle auto o appoggiati in luoghi di fortuna non attrezzati, il che ha causato anche la morte di due persone. "Riceviamo e prontamente giriamo alle Autorità per gli accertamenti, gli interventi e le iniziative di competenza un grido di preoccupazione e di dolore ma anche di rabbia da parte di operatori del pronto soccorso di Avezzano che, dopo mesi di inerzia da parte di chi avrebbe potuto e dovuto predisporre adeguati strumenti, presidi e supporti strutturali ed organizzativi a fronte della ampiamente prevista e preannunciata seconda ondata della pandemia Covid, si sentono ora precipitati nell'insostenibile impatto con modalità operative, funzionali, organizzative e di prevenzione prive di elementari livelli di sicurezza per i cittadini, per gli ammalati, per gli stessi operatori e per i loro familiari - si legge nella nota -. I medici del pronto soccorso di Avezzano latori di questa informativa, stanchissimi e preoccupati per la salute propria, del resto del personale e della Comunità, ma anche consapevoli dei problemi che affliggono tutti i pronto soccorso d'Italia, si dichiarano tuttavia sgomenti e disorientati per il silenzio (se non vero e proprio disinteresse) dei superiori livelli direzionali". (ANSA).