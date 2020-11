Covid: il punto, Abruzzo a +541. In arrivo i test rapidi

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - Sono 541 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.636 tamponi, numero più basso di test rispetto a quelli dei giorni scorsi: è risultato positivo il 20,52% dei campioni analizzati. Si tratta della percentuale più alta delle ultime settimane. Due i decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 646. "Speriamo che gli ultimi dati indichino un rallentamento della corsa del virus, ma non si può ancora parlare di trend ed è una fase delicata", dice il virologo Paolo Fazii, direttore del laboratorio della Asl di Pescara, che annuncia anche l'arrivo di un milione di test antigenici a disposizione delle quattro province.

Dei nuovi casi, 321, cioè il 59,33%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il totale regionale dall'inizio dell'emergenza sale a 17.091. Tra le località con più nuovi casi vi sono L'Aquila (80), Teramo (45), Castellalto (34), Pescara (32) e Montesilvano (25). Del totale, 547 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 52 (+1) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.817 (+464) sono in isolamento domiciliare. Del totale dei casi positivi, 5.237 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+173 rispetto a ieri), 3.284 in provincia di Chieti (+57), 3.744 in provincia di Pescara (+112), 4.486 in provincia di Teramo (+187), 171 fuori regione (+11) e 169 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

"Le misure previste dalla cosiddetta area arancione per l'Abruzzo sono sufficienti, ma è fondamentale che vengano rispettate dai cittadini - dice il virologo Fazii - Il problema di questa patologia è che la stragrande maggioranza di positivi è composta da asintomatici che fanno il gioco del virus e infettano. Proprio per questo sono fondamentali i comportamenti individuali".

In arrivo in Abruzzo un milione di test rapidi antigenici per la rilevazione del Sars-CoV-2. Le gare sono in corso e i primi materiali dovrebbero arrivare già a fine mese. Ad annunciarlo è sempre il direttore del laboratorio della Asl di Pescara, struttura capofila nella gara regionale. I test - il capitolato ha durata di un anno - saranno suddivisi equamente tra le quattro province. (ANSA).