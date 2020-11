Covid: a Pescara altoparlanti per ricordare distanziamento

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - Potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine per assicurare il rispetto delle misure derivanti dall'inserimento in fascia "arancione" e per far rispettare il divieto di assembramenti, con l'utilizzo di impianti di diffusione sonora per richiamare l'attenzione delle persone al mantenimento del distanziamento. E' quanto deciso nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dalla Prefettura di Pescara.

Al vertice, presieduto dal Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, hanno preso parte il sindaco, Carlo Masci, il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, e rappresentanti di tutte le forze dell'ordine.

"Particolare attenzione - si legge in una nota della Prefettura - è stata rivolta al controllo degli spostamenti tra Comuni e, ovviamente, soprattutto verso il capoluogo, al fine di verificare la sussistenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute a giustificazione degli spostamenti in entrata e uscita. Specifica attenzione è stata altresì dedicata al divieto di assembramenti. A tal riguardo, con particolare riferimento alla possibilità di usufruire della ristorazione con asporto, è stato richiamato il divieto, previsto dal vigente Dpcm, di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Il rispetto del divieto di assembramento verrà sollecitato anche attraverso l'utilizzo di impianti di diffusione sonora, al fine di richiamare l'attenzione delle persone al mantenimento del distanziamento".

"Nell'esprimere fiducia sul senso di responsabilità più volte manifestato dai cittadini nel corso dell'emergenza sanitaria - prosegue il comunicato - si è in ogni caso convenuto di monitorare attentamente la situazione nel corso del prossimo fine settimana in modo da adottare misure più rigorose, qualora si dovesse rendere necessario. Si è inoltre deciso di costituire in Prefettura una cabina di regia che si riunirà almeno due volte a settimana, al fine di monitorare, attraverso l'esecuzione dei controlli, il rispetto delle misure vigenti".

