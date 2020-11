Manutenzione viadotti A25, indagati vertici SdP

Omessa manutenzione di viadotti dell'autostrada A25 - quelli denominati "Popoli", "Bussi", "Gole di Popoli" e "Svincolo di Bussi" - che avrebbe messo "in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti autostradali". Per questi motivi i vertici di Strada dei Parchi Spa, tra cui il presidente del Cda, Lelio Scopa, e l'amministratore delegato, Cesare Ramadori, sono indagati nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Pescara relativa ai lavori di manutenzione dell'autostrada A25. In sette sono indagati, a vario titolo, in concorso tra loro, per inadempimento di contratti di pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Delle indagini, nate nel 2018 da un esposto di un'associazione ambientalista, si sono occupati i Carabinieri Forestali di Pescara. Oltre a Scopa e Ramadori, sono indagati il direttore generale di esercizio, Gino Lai, il direttore operativo, Marco carlo Rocchi, il direttore tecnico, Gabriele Nati, il suo predecessore, Mario Bellesia (in carica fino all'ottobre 2017) e il responsabile settore Viabilità, Manutenzione ed Ambiente, Marco Pellicciardi.