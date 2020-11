Covid, 100 nuovi casi a L'Aquila, 49 in area metropolitana

(ANSA) - PESCARA, 11 NOV - E' ancora una volta L'Aquila la località abruzzese con più nuovi casi di coronavirus: sono cento i contagi accertati nelle ultime 24 ore. Il totale dal primo novembre a oggi è di 635 casi. Vale a dire che quasi l'1% della popolazione ha contratto il virus solo negli ultimi undici giorni. Una cinquantina i nuovi casi nell'area metropolitana, di cui 31 a Pescara e 18 a Montesilvano: nelle due città i contagi dall'inizio del mese ad oggi sono 433. Tra i comuni con più contagi accertati nelle ultime 24 ore ci sono anche Atri (37), Avezzano (30) e Montorio (29). Venticinque i nuovi casi a Teramo e 21 a Chieti.

Del totale dei 16.550 casi abruzzesi, 5.064 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+261 rispetto a ieri), 3.227 in provincia di Chieti (+121), 3.632 in provincia di Pescara (+98), 4.299 in provincia di Teramo (+190), 160 fuori regione (+7) e 168 (-15) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).