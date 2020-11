Spettacolo: Banca Fucino sostiene imprese stabili produzione

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Banca del Fucino ha siglato un protocollo con l'Associazione delle Imprese Stabili di Produzione (ISP). Il protocollo, sottoscritto dal presidente dell'ISP Michele Gentile e da Francesco Maiolini, direttore generale della Banca del Fucino, prevede tra l'altro la disponibilità da parte della banca di effettuare una verifica del fabbisogno finanziario delle singole imprese stabili di produzione associate all'ISP, nonché a fornire ad esse il proprio supporto. Questo, viene spiegato, "sia attraverso strumenti ordinari di sostegno (quali ad esempio l'anticipo del contributo del Fondo unico per lo spettacolo) che con interventi specifici legati alla legislazione di supporto alle imprese emanata in relazione alla emergenza Covid-19". La direzione della banca ha espresso il proposito di incontrare, non appena possibile, le compagnie associate per definire ancor meglio i possibili strumenti a sostegno del comparto. "L'accordo siglato con la Banca del Fucino, alla quale va il nostro ringraziamento - commenta il presidente ISP Michele Gentile - dimostra l'enorme sensibilità dell'istituto bancario nei confronti del settore della cultura, tra i più colpiti dalla crisi legata alla pandemia e alle misure di contrasto a essa. Ed al contempo - conclude - rappresenta un concreto segnale a sostegno di tutto quel patrimonio artistico ed economico rappresentato dal teatro e, più in generale, dallo spettacolo". Nei mesi scorsi la Banca del Fucino ha sottoscritto un accordo anche con il Teatro dell'Opera di Roma. (ANSA).