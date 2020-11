Covid: treni regionali Abruzzo Molise, offerta resta al 100%

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - Con l'ingresso dell'Abruzzo in zona arancione non si registrano al momento grosse variazioni per quel che concerne il traffico ferroviario nella regione con il 100% dell'offerta di treni regionali in transito, con la capienza, come stabilito dal DPCM passata al 50%. Per quel che concerne i treni a lunga percorrenza e dunque anche le Frecce Rosse, Argento e Bianche che transitano in Abruzzo e Molise lungo la dorsale adriatica, Trenitalia garantisce in totale in tutta Italia 140 Frecce al giorno, che rappresentano il 50% dell'offerta pre-Covid. Non si esclude una revisione dell'offerta ancora da metà novembre, con la valutazione di un terzo step a partire dal 14 novembre, per portare l'offerta a 80 Frecce al giorno, che corrisponde al 30% di quella pre-Covid. (ANSA).