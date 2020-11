Covid: Marsilio, tra 10 giorni tutti in zona rossa

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - "Non faccio polemica anche perché non pretendo di saperne di più del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Istituto Superiore di Sanità: potrei mettermi qui a discutere del fatto che ci sono almeno quattro o cinque regioni che hanno un indice RT superiore alla nostra regione o un indice anche di occupazione dei posti letto, piuttosto che di incidenza sulla popolazione residente che si trovano in zona gialla. Ma non è questo il tema: io temo che avendo di fatto accumulato questo ritardo di 4-5 mesi e non avendoci messo nelle condizioni di poter reggere l'urto fra 10 o 15 giorni questo tema della giallo arancione sarà superato perché saremo tutti in zona rossa". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio alla trasmissione tv Oggi e' un altro giorno" su Rai1.

