Covid: Marsilio, tra 10 giorni tutti in zona rossa (2)

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - Secondo Marsilio "tutta l'Italia è in ritardo perchè a maggio quando si è fatto il decreto legge ci avessero dato soldi e poteri per attuare direttamente gli interventi noi oggi avremmo avuto decine e decine di posti letto di terapia intensiva, sub intensiva , reparti di malattie infettive capaci di resistere più a lungo a questa seconda ondata - ha spiegato durante la trasmissione - invece si è scelta la linea sovietica della programmazione quinquennale e quindi abbiamo dovuto attendere pareri dei ministeri, della corte dei conti delle ragionerie del commissario di governo che ha avuto i suoi tempi per poter guardare questi piani e decidere come attuarli e la delega io l'ho avuta 30 giorni fa. E in 30 giorni non si fanno i lavori perché l'edilizia è una cosa seria e non possiamo dare una 'romanella' dentro i reparti per fare finta di averli fatti prima di Capodanno" (ANSA).