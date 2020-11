Covid: Marsilio, Governo 3 volte su 4 contro Regioni

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - "Respingo l'idea che le Regioni abbiano fatto confusione o abbiano lavorato contro il Governo perché non è vero". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio durante la trasmissione tv Oggi e' un altro giorno" su Rai1.

Marsilio ha proseguito ribadendo che "Tutte le regioni, comprese quelle che sostengono il governo, hanno condiviso sempre in tutti questi i mesi le soluzioni da proporre al Governo: purtroppo se però quando il Governo consulta le Regioni, e lo facciamo frequentemente anche troppo per certi versi, e unanimemente, da nord a sud da est a ovest da destra a sinistra, presentano delle richieste, delle proposte e delle soluzioni e 3 volte su 4 il governo fa altro e prende decisioni diverse, a volte completamente contrarie a quelle proposte dalle regioni...

se questo è il principio di leale collaborazione... anche durante le ultime occasioni. Dopodiché il governo ha la legittimità, il potere e l'autorità di decidere: decide, bene, e se ne assume la responsabilità. Perché poi il giorno dopo il Governo si assume la sua responsabilità, fa delle scelte rispetto alle quali le regioni avevano idee diverse e poi qualcuno cerca di scaricare la responsabilità sulle Regioni...

questo é un gioco al quale non sto". (ANSA).