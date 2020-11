Covid, geriatra 'l'esperienza della prima fase non è servita'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 NOV - Un'esperienza che non è servita, "gli errori più gravi sono stati commessi perché non si è tenuto conto della prima fase". Non usa mezzi termini il presidente della Casa di riposo 'Pistilli' di Campobasso, Mino Dentizzi, medico geriatra. In questa seconda fase, spiega interpellato dall'ANSA, "il contagio da Covid-19 in Molise è aumentato e di conseguenza anche ospiti e operatori di queste strutture sono più esposti. Tra i problemi la carenza di personale, che in questo periodo assume connotati più seri.

Qualcuno si è assentato dal lavoro per malattia, i turni sono aumentati fino a 12 ore, per cui c'è difficoltà nell'assistenza.

Il contagio - osserva- comunque è stato portato dall'esterno".

Chiediamo se il personale sia sottoposto a tampone. "No - risponde - Almeno nella maggioranza dei casi, solo alcune strutture hanno provveduto autonomamente e a proprie spese. Alla 'Pistilli' - aggiunge - il tampone molecolare è stato effettuato a maggio, ma non è stato più ripetuto". Intanto questa mattina, con una nota inviata al direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano, Dentizzi ha chiesto, "al fine di tutelare i 76 ospiti della struttura e i 42 operatori, di intervenire dando disposizioni affinché in tempi rapidi vengano effettuati in sede tamponi molecolari per la ricerca del Covid". (ANSA).