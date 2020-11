Covid, Fina 'Marsilio fa propaganda con la vita degli abruzzesi'

(ANSA) - PESCARA, 09 NOV - "Spiace e amareggia, ma soprattutto preoccupa, leggere le dichiarazioni che il presidente della Regione rilascia alla stampa nazionale dove ancora una volta manifesta la linea che ha contraddistinto il suo operato da quando è stato eletto, in particolar modo a partire dall'emergenza Covid: fare propaganda, al servizio del suo partito, con l'amministrazione della nostra regione. Solo che ora è in ballo la vita, degli abruzzesi": lo dichiara, in una nota, il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina, commentando un'intervista al presidente Marsilio pubblicata dal Corriere della Sera. Per Fina "Marsilio è totalmente incosciente, non appare consapevole delle sue responsabilità, le vuole solo scansare. Ma la sanità è di competenza regionale, e si sta pericolosamente piegando sotto i colpi della seconda ondata. Ciò che accade in tutta la regione, ma soprattutto nella provincia dell'Aquila, rivela una tragica impreparazione: nel tracciamento, nella prevenzione, nel contenimento. Specie laddove ora è più colpito, nelle aree interne, l'Abruzzo vacilla. Ma non è il momento delle polemiche: ribadiamo da parte nostra la piena volontà di collaborare per il bene degli abruzzesi e la proposta di costituire una cabina di regia, aperta, oltre che a tutte le forze politiche, ad associazioni e parti sociali, per gestire e contrastare gli effetti della pandemia". (ANSA).