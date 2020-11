Covid, casi in scuole Pescara, centinaia di alunni in quarantena

(ANSA) - PESCARA, 09 NOV - Sono centinaia gli alunni delle elementari pescaresi al momento in quarantena a causa di positività al Covid-19 accertate in alcune classi di scuole pubbliche. In particolare, sono in quarantena sei classi del plesso di via Cavour dell'Istituto comprensivo '5', cinque del plesso 'A. Cascella' in zona San Silvestro e una della primaria "Pineta Dannunziana", del Comprensivo '6'. Mercoledì 11 riaprirà la scuola dell'infanzia "Fontanelle", chiusa a causa della positività di una maestra. Casi di Covid-19 erano stati accertati anche in altri istituti, ma la quarantena si è già conclusa. Positività anche in alcune scuole superiori del capoluogo adriatico, ma dalla scorsa settimana, per effetto del Dpcm del 3 novembre, si lavora esclusivamente con didattica a distanza. La questione scuole sta facendo discutere da settimane a Pescara e in tutta la regione. In tanti denunciano una situazione di caos. Pochi giorni fa l'Anci Abruzzo ha chiesto di "mettere fine al disordine nella gestione dei casi positivi, di inserire i tamponi dei laboratori privati nel sistema diagnostico pubblico, di avviare subito i test antigenici, potenziare il servizio di prevenzione delle Asl e rivedere i protocolli per le scuole individuando un protocollo unico regionale". (ANSA).