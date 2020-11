Covid: Abruzzo a +625, è nuovo record. Aumentano ricoveri

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Sono 625 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime ore. È il dato più alto di sempre. Sono emersi dall'analisi di 3.951 tamponi: è risultato positivo il 15,82% dei campioni analizzati. Si registrano anche sei decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 602.

Aumentano rapidamente i ricoveri: sono 34 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 561. Dei nuovi casi, 208 - il 33,28% - sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il nuovo positivo più giovane ha sei mesi, il più anziano ha 96 anni.

Quelli con età inferiore ai 19 anni sono 106: 29 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. I sei decessi recenti riguardano persone di età compresa tra 56 e 92 anni: due in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Teramo, uno in provincia di Pescara e due in provincia di Chieti.

Gli attualmente positivi sono 541 in più e arrivano a quota 9.872: 513 pazienti (+29 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 48 (+5) in terapia intensiva, mentre gli altri 9.311 (+507) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza arriva a 15.143: 4.531 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+212), 2.928 in provincia di Chieti (+131), 3.391 in provincia di Pescara (+100), 3.967 in provincia di Teramo (+185), 134 fuori regione (+3) e 192 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).